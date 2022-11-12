تشريد أكثر من 1800 شخص جراء الفيضانات العارمة فى ماليزيا

المصدر: د ب أ

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أدت الفيضانات العارمة التى اجتاحت مختلف مناطق ماليزيا نتيجة للأمطار الغزيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة إلى تشريد 1817 شخصا ينتمون إلى 488 أسرة .

ويسعى هؤلاء المشردون اليوم السبت إلى إيجاد مأوى لهم في أحد مراكز الإغاثة من الفيضانات والمنتشرة فى مختلف أنحاء البلاد ويبلغ عددها 22 مركزا .

ونقلت صحيفة " نيوستريتس تايمز " الماليزية عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قولها إنه حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلى تأثرت ست ولايات بالفيضانات العارمة التى اجتاحت البلاد وهي سيلانجور وكيلانتان وجوهر وكيدا وبينانج وميلاكا.

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