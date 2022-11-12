شولتس يتوجه إلى جنوب شرق آسيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

المصدر: د ب أ

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يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت زيارة إلى العديد من دول جنوب شرق آسيا في جولة تعد الأطول منذ توليه منصبه.

وعلى مدى أربعة أيام، يزور شولتس فيتنام وسنغافورة ويشارك في قمة مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى في جزيرة بالي الإندونيسية.

ويبحث شولتس خلال جولته الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ والأزمة الغذائية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج وقادة آخرين.

ويسافر شولتس أولا مع وفد من رجال الأعمال إلى فيتنام حيث يلتقي مع رئيس الوزراء فام مينه شينه في العاصمة هانوي غدا الأحد.

وفي سنغافورة، يشارك شولتس مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك في مؤتمر يركز على تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين وتعميق الشراكات مع دول آسيوية أخرى.

يذكر أن هذه هي ثالث زيارة يقوم بها شولتس إلى آسيا خلال 11 شهرا، في أعقاب زيارتين قصيرتين إلى اليابان والصين.

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