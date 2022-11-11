زلزال مدمر قبالة جزر تونجا جنوبي المحيط الهادي

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال عنيف المنطقة المحيطة بمملكة جزيرة تونجا في جنوب المحيط الهادئ.

وحدد مرصد الزلازل الأمريكي قوة الزلزال اليوم الجمعة بدرجة 3ر7 درجات.

وذكر المرصد أن مركز الزلزال كان على عمق 25 كيلومترا في البحر.

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في تونجا أولاً تحذيراً عاجلاً من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" وحث السكان المقيمين بالقرب من الساحل على البحث عن مناطق أعلى مستوى بعيدا عن المناطق الساحلية.

وخفض المكتب في وقت لاحق هذا التحذير.

وقال المكتب إن من الممكن أن تصل أمواج تسونامي إلى ارتفاع حوالي عشرة سنتيمترات فقط.

ومع ذلك لا يزال من الضروري - بحسب المكتب - توخي الحذر الشديد للمتواجدين داخل البحر بسبب التيارات القوية.

ولم تتوافر حتى الآن أية تقارير عن وقوع أية أضرار.

كان بركان ضخم ثار في منتصف شهر يناير الماضي تحت المياه قبالة الأرخبيل.

وبعد ذلك لم تكن هناك طوال أيام عدة أية معلومات عن أضرار من دولة الجزيرة البوليزينية، التي تبعد 2300 كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا.

إلا أن حكومة تونجا أكدت في وقت لاحق مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر.

في ذلك الوقت، كانت المملكة التي يبلغ عدد سكانها 107 آلاف نسمة مغطاة بطبقة سميكة من الرماد، مما أدى أيضا إلى تلويث مياه الشرب.

وتسبب الانفجار البركاني العنيف في حدوث موجات تسونامي اجتاحت سواحل اليابان وألاسكا وأمريكا الجنوبية.

تقع تونجا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي المنطقة الأكثر نشاطا جيولوجيا على وجه الأرض.

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