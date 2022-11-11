كوريا الجنوبية تشدد على عدم وجود خطة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة

المصدر: د ب أ

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أكدت وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة التزامها بعدم تقديم دعم عسكري قتالي إلى أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن ذلك جاء ردا على تقرير إخباري يفيد بأن سول تعمل على صفقة أسلحة "سرية" مع واشنطن حول تصدير قذائف المدفعية لاستخدامها من قبل أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ووفقا لصحفية وول ستريت، التي أشارت إلى مسؤولين أمريكيين لم توضح هويتهم، تعتزم الولايات المتحدة شراء 100 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم من كوريا لتسليمها إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع الكوري لي جونج-سوب ونظيره الأمريكي لويد أوستن اتفقا "من حيث المبدأ" على المضي في صفقة المدفعية خلال محادثاتهما في وقت سابق من هذا الشهر.

وردت وزارة الدفاع الكورية بأن المشاورات جارية بين الولايات المتحدة وشركة كورية جنوبية لهذا الغرض، من أجل تعويض النقص في ذخيرة 155 ملم في المخزون الأمريكي.

وأضافت في بيان صحفي أن المحادثات ذات الصلة بين البلدين، قائمة على أساس أن المواد ستستخدمها الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنه لا يوجد تغيير في التزام حكومة كوريا الجنوبية بعدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.

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