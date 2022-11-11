وزير الدفاع الأوكراني: استخدام السلاح النووي ليس عملياً لروسيا

المصدر: رويترز

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كشف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، أنه لا يعتقد أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا؛ لأن هذا لن يكون عملياً، لكن في حالة روسيا يتعين حساب جميع الاحتمالات.

وتزايد القلق بشأن التصعيد النووي المحتمل خلال الحرب الروسية في أوكرانيا بعد خطابين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار فيهما إلى أنه سيستخدم الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا، إذا لزم الأمر.

وقال ريزنيكوف لرويترز: "لا أعتقد أنهم سيستخدمونها.. لكن مرة أخرى، حين يكون لدى جارك قرد معه قنبلة، يتعين عليك أن تحسب جميع المخاطر. لكني أعتقد أن هذه ليست خطوة عملية بالنسبة لهم".

وقال الوزير الأوكراني في مقابلته مع رويترز في كييف، إنه يأمل أن تكون الهند والصين- الدولتان اللتان تريد موسكو التعامل معهما اقتصادياً- قد أوضحتا لبوتين بجلاء أن استخدام الأسلحة النووية سيكون "خطاً أحمر".

ومضى ريزنيكوف يقول: "ما هي الحالة الفنية لأسلحتهم النووية؟ هل تعرف؟ لا. هل أعرف أنا؟ لا. وهم أيضاً لا يعرفون. وهذا لأن آخر اختبار أجروه كان في التسعينيات في كازاخستان، منذ أكثر من ثلاثين عاماً".

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