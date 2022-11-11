زيلينسكي: أعلامنا ترفرف في كثير من المواقع حول خيرسون

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 40 منطقة حول مدينة خيرسون في الوقت الذي انسحبت فيه القوات الروسية.

وقال في رسالته اليومية بالفيديو: "عدد الأعلام الأوكرانية التي عادت إلى مكانها الصحيح في إطار عملية الدفاع الجارية بالعشرات بالفعل".

وحذر من أن القوات الروسية تركت خلفها "آلاف القنابل والذخيرة غير المنفجرة".

وهناك تقديرات بأن نحو 170 ألف كيلومتر مربع من البلاد مغطى بالألغام.

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