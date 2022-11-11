الولايات المتحدة تعزز دعمها العسكري لأوكرانيا بـ 400 مليون دولار

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار فيما تحاول صد الغزو الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الحزمة الجديدة الخميس، في واشنطن، لتصل الكلفة الإجمالية للدعم العسكري من الولايات المتحدة لكييف إلى 19.3 مليار دولار منذ بداية ولاية الرئيس جو بايدن في مطلع 2021.

ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع (بنتاجون)، تم التعهد بتقديم معظم الأسلحة والمعدات، التي تصل قيمتها إلى 18.6 مليار دولار، منذ بدء الحرب في أواخر فبراير الماضي.

وقالت سابرينا سينج، نائبة المتحدثة باسم البنتاجون، إن الحزمة الجديدة تشمل أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز أفينجر وصواريخ من طراز ستينجر، إضافة إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي هوك.

وذكرت أن قدرة الدفاع الجوي أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى استمرار الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز