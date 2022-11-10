الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً بمبنى للتجنيد العسكري

المصدر: د ب أ

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ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط هجوما إرهابيا في منشأة إدارية بمنطقة كيروفسكي في يكاترينبورج، وتم اعتقال المنظم.

ونقلت "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية لجهاز الامن الفيدرالي في منطقة سفيردلوفسك القول: "نتيجة لعملية خاصة مشتركة بين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة سفيردلوفسك ووكالات مكافحة التجسس العسكرية، تم احتجاز مواطن من روسيا يبلغ من العمر 47 عاما كان يستعد لتنفيذ عمل إجرامي في منشأة إدارية بمنطقة كيروفسكي في يكاترينبورج".

وقالت أجهزة إنفاذ القانون إن المنشأة الإدارية هي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

وأوضحت الخدمة الصحفية أنه تم اتخاذ إجراءات عملية في مكان إقامة المعتقل، وتم العثور على خمسة أجهزة حارقة محلية الصنع ومصادرتها.

وأوضح مكتب الأمن الفيدرالي أن "كونه من أنصار المنظمات والحركات المعترف بها على أنها إرهابية ومتطرفة في بلادنا، فقد خطط من خلال أفعاله لبث الذعر بين السكان المحليين وبالتالي زعزعة استقرار عمل السلطات البلدية والإقليمية".

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