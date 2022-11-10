صحيفة: واشنطن لن تمنح كييف مُسيّرات متطورة منعا لتصعيد الحرب

المصدر: د ب أ

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تمنح أوكرانيا طائرات مسيرة متطورة على الرغم من مناشدات كييف ومجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، مما يعكس حدود أنواع الأسلحة التي ترغب واشنطن في توفيرها للدفاع عن أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن القرار يحرم أوكرانيا من نوع الأسلحة المتطورة التي تطلبها كييف منذ أشهر.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الطلب بناء على مخاوف من أن يؤدي توفير طائرات بدون طيار من طراز "جراي إيجل إم كيو - 1 سي" إلى تصعيد الصراع، ويوحي لموسكو بأن واشنطن تقدم أسلحة يمكن أن تستهدف مواقع داخل روسيا ، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وأشخاص آخرون مطلعون على القرار للصحيفة.

وفي سياق ذي صلة، من ناحية أخرى، تقول إسرائيل إنها لا تملك طاقة إنتاجية لتزويد أوكرانيا بوسائل الدفاع الجوي، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني جانتس أيضا "من المستحيل إفراغ إمدادات (إسرائيل) من أنظمة الدفاع الجوي".

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