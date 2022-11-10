كينيا تنشر المئات من قواتها للمساعدة في قمع العنف في الكونغو

المصدر: د ب أ

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وافق نواب البرلمان في كينيا على إرسال 904 جنود لمساعدة حكومة الكونغو الديمقراطية على قمع العنف في شرق الدولة الغنية بالمعادن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تلك المساهمة في قوة حفظ سلام إقليمية ستساعد كينيا على تأمين مصالحها، بما في ذلك سوق للسلع من وإلى الميناء المطل على المحيط الهندي، والشركات مثل البنوك الكينية العاملة في الكونغو، وفقاً لما صرح به نيلسون كويتش، رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية "البرلمان"، الأربعاء، في العاصمة نيروبي.

وقال كويتش: "سيعزز ذلك قدرة البلاد ليس فقط على الاستجابة للتهديدات المنبثقة من الصراع في منطقة البحيرات العظمى، ولكن أيضاً يساعد على تخفيف التهديدات لاستقرار كينيا وبالتالي تعزيز أمن مواطنيها".

يشار إلى أن منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا تشمل دولاً من بينها الكونغو ورواندا وكينيا وتنزانيا.

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