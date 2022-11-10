بروكسل تنتقد تعامل الحكومة الإيطالية مع سفينة إنقاذ

المصدر: د ب أ

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انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة، تعامل السلطات الإيطالية مع سفينة أوشن فايكنج المستخدمة في إنقاذ المهاجرين.

وطالبت المفوضية بالسماح لجميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم من على متن السفينة بالنزول على الشاطئ فوراً في الميناء الآمن التالي، حسبما أعلنت السلطة المسؤولة عن الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، الأربعاء.

وقالت إن الوضع على متن السفينة وصل إلى مستوى حرج، ويحتاج إلى حل عاجل لمنع وقوع مأساة إنسانية.

وأضاف البيان أن "الالتزام القانوني بإنقاذ الأرواح وضمان سلامة الأرواح في البحر واضح ولا لبس فيه، بغض النظر عن الظروف التي تجعل الناس في حالة محنة".

ويرجع السبب إلى التعبيرات الحادة من بروكسل هو رفض السلطات الإيطالية حتى الآن منح تصريح للسفينة أوشن فايكنج لدخول أحد موانئها.

وتم السماح للأشخاص من العديد من سفن الإنقاذ الأخرى بالنزول على الشاطئ في إيطاليا فقط بعد تدخل من قبل كاتانيا، هيئة الصحة في صقلية.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة الجديدة جورجا ميلوني هذا القرار الصادر عن مكتب الصحة بأنه "غريب"، وفقاً لما نقلته وكالة أنسا عن ما قالته ميلوني لزملائها في الحزب يوم الأربعاء.

وزعمت أن الأشخاص الذين كانوا على متنها كانوا مهاجرين، وليسوا غرقى، وبالتالي ليس من واجب إيطاليا السماح لهم بالنزول على الشاطئ.

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