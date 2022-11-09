فرنسا تنتقد إيطاليا: رفض رسو سفينة إنقاذ المهاجرين «غير مقبول»

المصدر: رويترز

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قالت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إن سفينة إنقاذ المهاجرين أوشن فايكنج ينبغي أن ترسو في المياه الإيطالية وفقا للقوانين البحرية الدولية، وإن رفض روما السماح لها بالرسو "غير مقبول".

واضطرت السفينة إلى التوجه إلى فرنسا.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لراديو فرانس إنفو "تقع مسؤولية استقبال هؤلاء الناس على عاتق ايطاليا".

وأضاف أن "الموقف الإيطالي ... غير مقبول. يجب أن تضطلع إيطاليا بدورها".

وقال فيران إن هناك محادثات دبلوماسية جارية بين فرنسا وإيطاليا لمحاولة تحديد مصير السفينة التي تقل أكثر من مئتي شخص.

وأضاف "لن يسمح أحد بأن تواجه هذه السفينة أدنى خطر".

وتبحر سفينة أوشن فايكنج، التي تشغلها منظمة إس.أو.إس ميديتيرانيه الفرنسية غير الحكومية، باتجاه فرنسا بعد أن رفضت إيطاليا لأكثر من أسبوعين السماح بها بالرسو.

وتتخذ حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تولت السلطة منذ أسبوعين، إجراءات صارمة ضد السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، إذ تحثها على نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى دول أخرى. وتقول الحكومة إن إيطاليا لا تستطيع وحدها استقبال موجات النازحين من شمال أفريقيا

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