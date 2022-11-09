ممثل أمريكي شهير يقدم إحدى جوائز الأوسكار الخاصة به لزيلينسكي

المصدر: د ب أ

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قدم الممثل الأمريكي شون بن إحدى جوائز الأوسكار الخاصة به للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتكون "رمزا للثقة في بانتصار البلاد في الصراع الجاري مع روسيا.

وسوف يظل التمثال وهو أحد تمثالين حصل عليهما بن في فئة أفضل ممثل في 2004 و2009 على التوالي، في أوكرانيا حتى انتهاء الحرب، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.

وقدم الممثل الأمريكي التمثال لزيلينسكي في زيارته الثالثة لأوكرانيا خلال الحرب المحتدمة واسعة النطاق بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال لقائهما، منح الرئيس الأوكراني الممثل الأمريكي وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة. كما وجه زيلينسكي الشكر له لـ "إسهاماته الكبيرة" في جهود الحرب.

وتم أيضا تكريم بن بوضع اسمه على حجر في ممشى الشجعان الذي يضم أسماء "الأشخاص الشجعان الذين ساندوا أوكرانيا من البداية". وبهذا يوضع اسمه بجوار قائمة من قادة العالم الذين ساعدوا أوكرانيا خلال الصراع.

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