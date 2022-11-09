بيكا بالينت أول امرأة عن فيرمونت في الكونجرس الأمريكي

المصدر: د ب أ

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توقعت محطات بث أمريكية أن تصبح الديمقراطية بيكا بالينت أول امرأة تنتخب للكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرمونت.

وكانت فيرمونت، الواقعة في شمال شرق البلاد، آخر ولاية أمريكية متبقية لم تنتخب امرأة في الكونجرس.

وهزمت بالينت المرشح الجمهوري ليام مادن وستتولى منصبها خلفا للجمهوري بيتر ويلش.

وانتخب ويلش، وهو ديمقراطي، لتمثيل فيرمونت في مجلس الشيوخ، ليحل محل باتريك ليهي الذي خدم لفترة طويلة. وانتخب ليهي /82 عاما/ لأول مرة في مجلس الشيوخ عام 1974 ولم يسع لإعادة انتخابه.

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