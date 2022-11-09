تقدم للجمهوريين في النواب ومنافسة محتدمة مع الديمقراطيين في الشيوخ

المصدر: د ب أ

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يتقدم الجمهوريون على الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الخاصة بمقاعد مجلس النواب، بينما تحتدم المنافسة بين المعسكرين في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وبينما يتواصل عد الأصوات، أفادت محطات أمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء بأن الجمهوريين حسموا حتى الآن 207 مقاعد في النواب مقابل 184 للديمقراطيين، بينما يتعادل الجانبان بـ46 مقعدا لكل منهما في الشيوخ.

ويسعى كلا الجزبين لتأمين 218 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا لضمان الأغلبية، بينما يسعيان للحصول على 51 مقعدا لضمان أغلبية مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد.

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