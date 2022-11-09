الديمقراطيون يستعيدون الحكم في ولايتي ماساتشوستس وماريلاند

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتجه الديمقراطيون من جديد لقيادة ولايتي ماساتشوستس وماريلاند على الساحل الشرقي، في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفقاً لشبكات إخبارية أمريكية.

وفازت مورا هيلي، المدعية العامة لولاية ماساتشوستس، في الولاية على الجمهوري جيوف ديهل، وفقاً لما توقعته إذاعتا "إن بي سي نيوز" و"فوكس نيوز". ولم يترشح الحاكم الجمهوري المنتهية ولايته تشارلي بيكر لولاية ثالثة.

وفي الوقت نفسه، هزم المؤلف الأكثر مبيعاً ويس مور منافسه الجمهوري دان كوكس، ليصبح أول حاكم أسود لولاية ماريلاند، وفقاً لتوقعات فوكس نيوز. وقال الحاكم الجمهوري المنتهية ولايته لاري هوجان الذي بلغ الحد الأقصى لولايته إنه هنأ مور بالفعل على الفوز.

ويقود الولايتين تاريخياً ديمقراطيون لكن في الآونة الأخيرة يرأسها حكام جمهوريون لم يترشحوا هذا العام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز