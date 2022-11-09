ترامب يصوت لمنافس "محتمل" له في الترشح للرئاسيات

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للصحفيين إنه صوت لصالح رون ديسانتيس في انتخابات حاكم ولاية فلوريدا، وذلك لدى مغادرته مركز اقتراع في بالم بيتش في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي أجريت الثلاثاء.

ورداً على سؤال من صحفيين عما إذا كان قد أدلى بصوته لصالح ديسانتيس، قال ترامب: "نعم، لقد فعلت". ويعتبر الكثيرون ديسانتيس منافساً محتملاً، وبذلك يكون منافساً لترامب على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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