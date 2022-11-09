وزير الخارجية المصري يستقبل نظيرته الفرنسية على هامش "كوب 27"

المصدر: د ب أ

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استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، على هامش فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المنعقد بشرم الشيخ.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات إلى أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير لحرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المشاركة في المؤتمر، مؤكداً الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا في شتى المجالات، بما في ذلك المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بين البلدين.

وأضاف السفير أبو زيد أن الوزيرة الفرنسية "أكدت من جانبها على العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الصديقتين، وقدمت التهنئة للوزير شكري على التنظيم الرائع للمؤتمر وقدرة مصر على حشد هذا العدد الكبير وغير المسبوق من زعماء العالم والمشاركين".

كما أعربت كولونا عن حرصها على الاستماع لرؤية مصر لأهم القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والتداعيات المختلفة للأزمة الروسية الأوكرانية. وقد حرص الجانبان أيضاً علي مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

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