رئيسة المفوضية الأوروبية: دعونا نتجنب الطريق السريع إلى الجحيم

المصدر: رويترز

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حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول على تسريع تحركاتها لمواجهة تغير المناخ، وذلك في أثناء كلمتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ بمصر اليوم الثلاثاء.

وقالت "أزمة الوقود الأحفوري العالمية يجب أن تغير قواعد اللعبة. دعونا نتجنب الطريق السريع إلى الجحيم ونأخذ تذكرة (الطاقة) النظيفة إلى الجنة"، في إشارة إلى تصريحات أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة التي ألقاها أمس الاثنين.

وفي بيان منفصل، قال شارل ميتشل رئيس المجلس الأوروبي إن روسيا اختارت أن تجعل من الطاقة "سلاحا لزعزعة الاستقرار الجماعي".

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