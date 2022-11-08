إندونيسيا: غياب بوتين عن قمة مجموعة العشرين "احتمال قوي"

المصدر: د ب أ

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قال مساعد للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، إنه ليس من المرجح حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى العالمية، التي تستضيفها إندونيسيا العام الجاري، وهو ما من شأنه أن يحل معضلة دبلوماسية لمضيفي القمة.

وكان ويدودو دعا بوتين إلى حضور القمة المقررة يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في بالي، لكن الكرملين لم يؤكد حتى الآن خطط الزعيم الروسي في هذا الشأن.

وقالت ستي روحيني دزوهياتين، عضو مكتب الرئيس :"هناك احتمال قوي أن الرئيس بوتين لن يأتي، لكن هذا لا يعني أن روسيا لن تكون حاضرة. بل ستكون حاضرة ولكن قد لا يكون الرئيس".

وكانت مشاركة بوتين في القمة موضع خلاف كبير على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وأشارت عدة دول أعضاء أنها قد لا تشارك إذا حضر بوتين شخصيا.

وقال الرئيس ويدودو اليوم ، إن 17 زعيما أكدوا مشاركتهم في قمة العشرين.

وجرى توجيه دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغم أن بلاده ليست ضمن دول العشرين.

وقال زيلينسكي الأسبوع الماضي إنه لن يحضر قمة بالي إذا حضر بوتين.

ودعا زيلينسكي ودول غربية إلى طرد روسيا من مجموعة العشرين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت إندونيسيا في وقت سابق أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج سيحضران القمة، وقال ويدودو للصحفيين، في بالي اليوم الثلاثاء، بعد تفقده الاستعدادات الخاصة بالقمة ، إن الزعيمين من بين 17 من قادة الدول الذين أكدوا حضورهم.

وتضغط إندونيسيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لأول مرة ، من أجل حضور جميع الدول لرفع مكانتها الدولية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة في أوكرانيا.

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