روسيا: نتابع «عن كثب» انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

المصدر: د ب أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن موسكو تتابع انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة عن كثب، ولديها علم باقتراحات بعض الجمهوريين لقطع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حال فوزهم.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات جروشكو جاءت خلال مقطع فيديو، من مقابلة أجراها مع محطة "زفيزدا" التليفزيونية، وبثه على قناة وزارة الخارجية الروسية على تطبيق "تليجرام"، أمس.

وقال الدبلوماسي الروسي: "من الطبيعي أن نتابع التطورات في الولايات المتحدة. نعلم أن عددا من الجمهوريين البارزين يريدون خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وينطلق موقفهم من أن ما يفعله الديموقراطيون حاليا أمر غير عقلاني".

وبحسب جروشكو، إذا فاز الجمهوريون، ربما تعزز الولايات المتحدة الضغط على الدول الأوروبية فيما يتعلق بميزانيات الدفاع الخاصة بها.

وأضاف نائب وزير الخارجية: "نتذكر أن أحد الشعارات المهمة لـ(الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب عندما وصل إلى السلطة، كان مفاده أنه يجب على الأوروبيين أن يدفعوا ثمن الدفاع عن أنفسهم. وبفضل جهوده إلى حد كبير، عززت الدول الأوروبية التزاماتها لزيادة الميزانيات الدفاعية إلى 2%. وهناك أحاديث عن ضرورة أن يصل الإنفاق الدفاعي الآن إلى 3% على الأقل، وستواصل الولايات المتحدة اتباع السياسة التي كانت تتبعها منذ عام 1949".

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