رئيسة وزراء إيطاليا: مكافحة تغير المناخ تتطلب التزاماً كاملاً من جميع الدول

المصدر: د ب أ

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دعت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة اليمينية المتطرفة، جورجيا ميلوني، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أكبر الدول المذنبة في مجال المناخ.

وفي حديثها باللغة الإنجليزية خلال مؤتمر المناخ العالمي في مصر الاثنين، قالت ميلوني إن مكافحة تغير المناخ هي جهد مشترك ويتطلب التزاماً كاملاً من جميع الدول والجهات الدولية الفاعلة.

وشددت على أنه "لسوء الحظ، علينا أن نعترف بأن هذا لا يحدث. خاطرت الدول الأكثر التزاماً بدفع ثمن باهظ على عكس أولئك المسؤولين بشكل أساسي عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على كوكب الأرض. هذا متناقض، وهناك حاجة لاتخاذ تدابير لمعالجة هذا الخلل في التوازن".

وتابعت أنه إذا لم ينجح ذلك، فإن كل الجهود والأحداث، مثل كوب 27 في شرم الشيخ، يمكن أن تكون بلا جدوى. وقالت إن العالم يمر بمرحلة حاسمة في التاريخ ويجب أن يجد حلولاً الآن، فهو مدين للأجيال القادمة.

وقالت ميلوني إن إيطاليا تريد مواصلة التزامها القوي بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

تسعى الدولة المتوسطية جاهدة للوصول إلى مصادر طاقة صديقة أكثر للبيئة وأفضل تنويعاً بشكل عام. وفي الآونة الأخيرة، نوهت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة إلى إمكانية تصور المزيد من محطات الطاقة الشمسية في جنوبي إيطاليا.

في الوقت نفسه، أعلنت أنها تريد استخراج المزيد من الغاز الطبيعي من الأراضي والبحار الإيطالية من أجل أن تصبح أكثر استقلالية.

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