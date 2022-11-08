اليابان تعيد تصميم صواريخ لاعتراض الأسلحة "الفرط صوتية"

المصدر: د ب أ

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تعتزم اليابان إعادة تشكيل صواريخها الموجهة أرض-جو الحالية، حتى تتمكن من اعتراض الأسلحة الانزلاقية الفرط صوتية، والتي يعتقد أنها قيد التطوير من قبل دول مثل الصين وروسيا، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لوكالة أنباء كيودو اليابانية الاثنين.

وقال المصدر إن الحكومة تستهدف بدء الإنتاج الضخم للصواريخ الموجهة متوسطة المدى من طراز (03) المعاد تصميمها، والتي ستنشرها قوة الدفاع الذاتي البرية بحلول السنة المالية 2029 بدءاً من أبريل من ذلك العام، وذلك بعد تحديث برنامج إطلاقها بحلول السنة المالية 2026.

وأضاف أنه كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدرة «الدفاع الجوي والصاروخي الشامل»، ستذكر الحكومة إعادة تصميم الصواريخ الاعتراضية في استراتيجية الأمن القومي، وهي مبادئ توجيهية طويلة الأجل للسياسة من المتوقع مراجعتها بحلول نهاية العام الجاري.

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