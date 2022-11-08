مقتل مواطن أمريكي في وسط بغداد

المصدر: رويترز

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قالت مصادر في الشرطة العراقية إن مواطناً أمريكياً لقي حتفه، الاثنين، في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لخطفه.

وأضافت المصادر أن الجثة نُقلت إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية وأن تقريراً مبدئياً من المستشفى أشار إلى أنه توفي بسبب رصاصة.

وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرساً للغة الإنجليزية.

وأضاف مصدر آخر من الشرطة أن مسلحين فتحوا النيران من مركبة على سيارة رياضية كان يستقلها الضحية فأردوه قتيلاً.

وقال رائد بالشرطة العراقية: "وفقاً لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأمريكي".

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن القائد العام للقوات المسلحة أصدر أمراً بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل المواطن الأمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الوزارة علمت بتقارير تتحدث عن مقتل مواطن أمريكي في العراق وإن الوزارة تفحص هذه التقارير.

وأضاف في مؤتمر صحفي اعتيادي: "سنبلغ بالطبع أقرب الأقارب قبل الإدلاء بأي تصريحات عامة".

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