الجمعية البرلمانية الفرنسية الألمانية تؤكد أهمية الوحدة

المصدر: د ب أ

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أكدت رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج" باربل باس، الاثنين، أهمية التعاون الفرنسي الألماني في أوقات الأزمات، وذلك خلال ترؤسها الجلسة الثامنة للجمعية البرلمانية الفرنسية الألمانية في برلين.

وقالت باس المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تيار يسار الوسط: "يجب أن نحافظ على الانسجام والوحدة في أوروبا، يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن نكون منقسمين.. لقد أصبح التعاون الفرنسي الألماني الوثيق أكثر أهمية في هذا الموقف".

واعترفت باس بأن ألمانيا وفرنسا لديهما أساليب مختلفة في التعامل مع بعض القضايا، مشيرة إلى انتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً لسياسات المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن الطاقة والدفاع.

كما أشارت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه أيضاً إلى الخلافات قائلة: "أياً كانت الصعوبات الموجودة فيما يتعلق ببعض القضايا أو التقييم في الوقت الحالي، لدينا الخبرة التي تمكننا من مناقشتها والتغلب عليها معاً".

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