الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على أعضاء بـ "داعش" في جنوب إفريقيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، فرضها عقوبات على أعضاء في تنظيم "داعش" في جنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية: "تدرج الولايات المتحدة اليوم على لائحة العقوبات أربعة أعضاء من خلية تابعة للتنظيم في جنوب أفريقيا لقيامهم بتوفير الدعم الفني أو المالي أو المادي لهذه الجماعة الإرهابية، كما تدرج أيضاً 8 شركات يمتلكها هؤلاء الأفراد التابعين للخلية أو يسيطرون عليها أو يديرونها".

وأكد المتحدث مواصلة الولايات المتحدة الشراكة مع جنوب أفريقيا ضمن التحالف الدولي لهزيمة داعش بغية منع التنظيم من استغلال اقتصاد البلاد لجمع الأموال وتحويلها دعماً لأنشطة داعش الإرهابية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من قتل زعيمي تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في 2019، ثم أبو إبراهيم القرشي في العام الجاري في مخبأهما في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

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