العاصفة «نيكول» تضرب فلوريدا الأسبوع الجاري

المصدر: د ب أ

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تشير توقعات إلى أن العاصفة شبه الاستوائية نيكول سوف تصل إلى اليابسة جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية كإعصار من الفئة الأولى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسوف تتسبب في موجة من المياه والأمطار الغزيرة، بما في ذلك في مناطق لا تزال تتعافى من الإعصار ايان.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله في تحذير الساعة 11 صباحا ًبتوقيت نيويورك إن العاصفة نيكول، التي تصاحبها رياح بسرعة 45 ميلاً (72 كيلومتراً) في الساعة، توجد حالياً على بعد 495 ميلاً شرق جزر البهاما في المحيط الأطلسي.

ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة لدى اقترابها من فلوريدا، لتصل إلى الدرجة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون للأعاصير الذي يتألف من خمس درجات، برياح تبلغ سرعتها 75 ميلاً في الساعة قبل وصولها إلى اليابسة ثم ستتحرك شمال الساحل الأمريكي.

وذكر فيليب بابين ودانيل براون، الخبيران في المركز: «الظروف المواتية لتكون الإعصار سوف تتهيأ في منطقة المراقبة في فلوريدا بحلول مساء الأربعاء».

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