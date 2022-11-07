الكرملين يحجم عن التعليق بشأن إجراء محادثات مع أمريكا لمنع تصعيد الحرب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحجم الكرملين اليوم الاثنين عن التعليق على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن واشنطن أجرت محادثات غير معلنة مع كبار المسؤولين الروس حول تجنب المزيد من التصعيد في حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه بينما تظل روسيا "منفتحة" على المحادثات، فإنها غير قادرة على التفاوض مع كييف بسبب رفضها إجراء محادثات مع بلده.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى محادثات غير معلنة مع كبار المسؤولين الروس على أمل تقليص خطر امتداد الحرب أو تصعيدها إلى صراع نووي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز