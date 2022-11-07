بوريس جونسون يحذر من "الانهزامية" في مواجهة تغير المناخ

المصدر: د ب أ

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يطلق رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، تحذيراً من السماح "للانهزامية" في مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور، بتقويض مكافحة الاحتباس الحراري.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن جونسون، الذي يحضر قمة تغير المناخ كوب27 في مصر، سيحذر اليوم الاثنين من "الاستخفاف المدمر" الذي يهدد جهود العالم للاستغناء عن الوقود الأحفوري.

وخلال مداخلة علنية نادرة منذ الإطاحة به من رئاسة الحكومة البريطانية في وقت سابق من العام الجاري، سيصر على أنه لا يزال من الممكن تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، تجنباً لأسوأ آثار تغير المناخ.

وسيقول خلال حدث "كلايمت فوروارد" أو "المناخ إلى الأمام" الذي تنظمه صحيفة "نيويورك تايمز": نظراً لارتفاع أسعار النفط والغاز، والتضخم العالمي الناتج عن ذلك، فقد كان للارتفاع في كلفة الأسمدة والمواد الغذائية تأثير هنا وفي كل مكان، فقد أدى ذلك ببعض الرافضين إلى استخفاف مدمر بشأن صفر انبعاثات".

وتابع: "يجب أن ننهي الانهزامية التي تسللت منذ العام الماضي، ويجب أن ننهي ابتزاز بوتين باستخدام الطاقة، يجب أن نواصل حملتنا لإنهاء الاعتماد العالمي على الهيدروكربونات، وإذا احتفظنا بروح التفاؤل الخلاق والواعد الذي رأيناه في باريس وغلاسكو، يمكننا الحفاظ على هدف 1.5 درجة".

وظهر جونسون كبطل متحمس لأجندة صفر انبعاثات في العام الماضي في كوب 26 بغلاسكو، بعد أن كان في الماضي متشككاً بشأن القضايا البيئية، وظهوره في شرم الشيخ يعد مؤشراً على تصميمه على الحفاظ على إرثه حياً.

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