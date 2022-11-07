محادثات "سرية" بين الولايات المتحدة وروسيا وسط توترات نووية

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى محادثات لم يتم الكشف عنها مع كبار المسؤولين الروس، على أمل الحد من مخاطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وحلفاء قولهم إن سوليفان، كبير مساعدي الرئيس جو بايدن لشؤون الأمن القومي، أجرى محادثات سرية في الأشهر الأخيرة مع نظيره نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، لم يتم الكشف عنها.

هذا ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير.

جرت المحادثات التي وردت الأنباء بشأنها في الوقت الذي اتهم فيه الغرب موسكو بتكثيف الخطاب النووي، وكان آخرها اتهام كييف مراراً وتكراراً بالتخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة" مشعة، دون تقديم أدلة.

وسافر سوليفان إلى كييف، الجمعة، وتعهد بدعم واشنطن "الثابت والقوي" لأوكرانيا.

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