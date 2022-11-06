الأمم المتحدة تبعث رسالة مفتوحة لإيلون ماسك بسبب "حقوق الإنسان"

المصدر: د ب أ

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بعث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السبت، برسالة مفتوحة إلى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، حثه فيها على "ضمان أن حقوق الإنسان أساسية لإدارة تويتر" تحت قيادته.

وقال تورك إن الرسالة تأتي بعد تقارير بشأن إقالة فريق حقوق الإنسان في تويتر بالكامل، وجميع أعضاء فريق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي باستثناء اثنين، وهذه ليست "بداية مشجعة"، وفقاً للموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتابع تورك في الرسالة: "احترام حقوق الإنسان المشتركة يجب أن يضع حواجز الحماية لاستخدام وتطوير المنصة".

وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تويتر، في الرسالة، على الدفاع عن الحق في الخصوصية، وشدد على أن تويتر تتحمل مسؤولية تجنب تضخيم المحتوى الذي يؤدي إلى الإضرار بحقوق الآخرين.

وكان ماسك قد أتم صفقة شراء تويتر بمبلغ بمبلغ 44 مليار دولار أمريكي في أكتوبر الماضي، للسيطرة على منصة التواصل الاجتماعي. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قامت شركة تويتر الجمعة، بتسريح الآلاف من الموظفين في الشركة كجزء من خطة صارمة لخفض التكاليف.

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