المستشار الألماني يطالب روسيا بإعلان رفض واضح لضربة نووية

المصدر: د ب أ

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا إلى استبعاد استخدام الأسلحة النووية في الحرب العدوانية ضد أوكرانيا.

وقال شولتس، السبت، في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين: "غير مسموح، ومن غير المقبول استخدام الأسلحة النووية في هذا الصراع".

وأضاف شولتس: "ندعو روسيا أن تعلن بوضوح أنها لن تفعل ذلك، وأن هذا حد لا يجب تجاوزه".

وكان شولتس حذر، الجمعة، خلال زيارته لبكين ومعه الرئيس الصيني شي جين بينج من تصعيد نووي، ووصف شولتس التهديدات النووية الروسية بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي: "يجب رفض استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بالقيام بذلك".

ووصف شولتس هذا بأنه أعظم نجاح لزيارته إلى بكين، والتي استمرت أقل من 12 ساعة بقليل، والتي كانت قد تعرضت لانتقادات شديدة من جانب أطراف في الائتلاف الحاكم.

وقال شولتس: "كانت الرحلة بأكملها تستحق العناء لهذا الأمر وحده".

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