نشطاء مناخ يمنعون إقلاع طائرات خاصة من مطار سخيبول الهولندي

المصدر: رويترز

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اقتحم مئات من نشطاء البيئة مرتدين حللاً بيضاء مكان توقف الطائرات الخاصة في مطار سخيبول في أمستردام اليوم السبت ومنعوا إقلاعها لساعات بعد أن جلسوا أمام عجلاتها.

وتدخلت الشرطة العسكرية وشوهدت وهي تنقل عشرات المحتجين من المكان في حافلات. وذكرت هيئة البث (إن.أو.إس) أنه تم اعتقال أكثر من 100 محتج.

والاحتجاج جزء من يوم تظاهرات في المطار وحوله نظمته جماعتا "جرين بيس" و"إكستنشن ريبليون" المدافعتان عن البيئة.

ولم يتم تسجيل أي تأخير في الرحلات التجارية.

وقالت ديوي زلوخ الناشطة القيادية في جرينبيس في هولندا "نريد رحلات (جوية) أقل، وقطارات أكثر، وحظراً للرحلات الجوية القصيرة غير الضرورية والطائرات الخاصة".

وتقول الجماعة المدافعة عن البيئة إن سخيبول هو أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هولندا بما مجموعه 12 مليار كيلوغرام في العام.

وحمل مئات المتظاهرين الآخرين في الصالة الرئيسية بالمطار وحولها لافتات عليها العبارتان "افرضوا قيوداً على الطيران" و"قطارات أكثر".

وفي استجابة للاحتجاج، قال سخيبول إنه يهدف إلى أن يصبح مطاراً خالياً من الانبعاثات بحلول عام 2030، وإنه يدعم أهدف قطاع الطيران الرامية إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وفي بيان، قالت الشرطة العسكرية المكلفة بأمن المطار إنها "نفذت عدداً من الاعتقالات لأشخاص كانوا في أماكن بالمطار غير مسموح لهم بالوجود فيها".

وأعلنت الحكومة الهولندية عن خطط في يونيو ليصبح الحد الأقصى لعدد الركاب في المطار 440 ألفاً سنوياً، أي أقل بنسبة 11% تقريباً عن معدلات عام 2019، مشيرة إلى تلوث الهواء ومشاكل المناخ.

وقال وزير النقل مارك هاربرس أمام البرلمان في الشهر الماضي، إن مكتبه لا يمكنه التحكم في تنامي حركة الطائرات الخاصة وإن الحكومة تبحث ما إذا كانت ستضيف هذا الأمر إلى سياستها الخاصة بالمناخ.

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