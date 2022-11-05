شهباز شريف يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم عمران خان

المصدر: د ب أ

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ناشد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت رئيس المحكمة العليا لتشكيل لجنة من المحكمة للتحقيق في حادث الهجوم على رئيس الوزراء السابق عمران خان في وزير أباد وما تبعه من اتهامات وجهها رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال شريف في مؤتمر صحفي إن اللجنة يجب أن تحقق في مزاعم عمران خان ضده وضد وزير الداخلية رانا سناء الله وضابط جيش برتبة كبيرة.

وأضاف: "سأكتب خطابا على الفور لرئيس المحكمة العليا من أجل تشكيل لجنة قضائية من المحكمة للتحقيق ".

وأوضح أن نفس اللجنة يفترض أن تحقق أيضا في مقتل الكاتب والصحفي أرشد شريف والملابسات المحيطة بالحادث المأسوي.

وشدد على أن الحكومة الاتحادية ستدعم اللجنة تماما.

وذكر شهباز أنه من المؤسف أن يزعم خان خطأ أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية وضابطا كبيرا بالجيش دبروا مؤامرة ضده.





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