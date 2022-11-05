بايدن: تويتر تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة تعقيبا على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.

وقامت شركة تويتر بتسريح نصف قوتها العاملة أمس الجمعة لكنها قالت إن تخفيض العمالة كان على مستوى أقل في الفريق المسؤول عن منع انتشار المعلومات الكاذبة بعد أن سحب المعلنون التمويل وسط مخاوف بشأن الإشراف على المحتوى.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات "والآن ما يقلقنا جميعا هو: قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم ... لم يعد هناك محررون في أمريكا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في وقت سابق إن بايدن كان واضحا بشأن الحاجة للحد من خطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة.

وأضافت "هذا الأمر يمتد إلى تويتر، ويمتد إلى فيسبوك وأي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن ينشر المستخدمون من خلالها معلومات كاذبة".

ووعد ماسك باستعادة حرية التعبير مع منع تويتر من الانحدار إلى "الهاوية". لكن كبار المعلنين عبّروا منذ أشهر عن مخاوفهم إزاء استحواذه على تويتر.

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