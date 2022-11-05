أكثر من 200 ألف شخص يشاركون في أول أسبوع من إضرابات عمال المصانع بألمانيا

المصدر: د ب أ

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توقف أكثر من 200 ألف شخص عن العمل لفترة وجيزة في الأسبوع الأول من إضرابات في صناعة المعادن والكهرباء الألمانية.

وقال يورج هوفمان، زعيم نقابة عمال المعادن "اي جي ميتال"، إن الإقبال الكبير أظهر أن هناك دعما موحدا للمطالبة بزيادة بنسبة 8% في الأجور. وأضاف أن النقابة تعتزم تصعيد وتيرة الإضراب.

وأوضح هوفمان أن أمس الجمعة فقط، شهد انضمام أكثر من 83 ألف عامل إلى الإضراب. وأشار إلى أنه منذ الأسبوع الماضي، تم تنظيم إضراب في أكثر من ألف شركة.

وأَضاف هوفمان وفقا لبيان "المبلغ الخاص الذي تم عرضه لا يشكل أساسا لمفاوضات جادة. العاملون يحتاجون إلى زيادات دائمة ولائقة في الأجور".

وتطالب النقابة بزيادة 8% في الأجور لنحو 9ر3 مليون عامل في مختلف أنحاء ألمانيا لمدة تبلغ 12 شهرا، في ظل التضخم المرتفع وارتفاع تكلفة المعيشة في ألمانيا. وقد عرض أصحاب العمل حتى الآن منحة لمرة واحدة تبلغ 3 آلاف يورو (2988 دولار)، بالإضافة إلى زيادة غير محددة في جداول الأجور لمدة 30 شهرا.

وعرض أصحاب العمل دفع المنحة المالية لمرة واحدة إلى العمال بشكل مباشر معفاة من الضرائب.

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