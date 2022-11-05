إمهال ترامب حتى الأسبوع المقبل لتقديم مستندات حادث الكابيتول

المصدر: رويترز

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قالت لجنة مجلس النواب الأمريكي؛ المكلفة بالتحقيق في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنها منحت ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء.

كانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب تطلب تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها "أدلة دامغة ... على أن (ترامب) دبر شخصيا" محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2020.

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