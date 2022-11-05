بوتين في "يوم الوحدة": الغرب دفع روسيا إلى الخطر وأوكرانيا إلى الانتحار

المصدر: د ب أ

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انتهز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مناسبة يوم الوحدة الوطنية، لتوجيه اتهامات إلى الغرب.

وقال بوتين في موسكو أمس الجمعة إن "ما يطلق عليهم أصدقاء أوكرانيا قد دفعوا بالوضع إلى نقطة أصبح فيها خطيرا لروسيا، وانتحاريا للشعب الأوكراني".

وذكر بوتين أن سياسة الغرب تهدف إلى "إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها".

وأضاف الزعيم الروسي خلال كلمة للمؤرخين وممثلي الديانات: "نحن لن نسمح أبدا بذلك. سنحمي بلادنا كما فعل أجدادنا".

ووصم القيادة الأوكرانية مرة أخرى بأنها "نازية جديدة"، وقال إن صراع النظام بين البلدين حتمي.

كان بوتين قد أصدر أوامره لقواته ببدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفى الوقت ذاته، وقع بوتين على تعديلات تشريعية أمس الجمعة، لتعزيز معنويات قواته في أوكرانيا.

ويتم الاحتفال في روسيا بيوم الرابع من نوفمبر، يوما للوحدة الوطنية، حيث يتم فيه إحياء ذكرى طرد القوات البولندية من موسكو في العام 1612.



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