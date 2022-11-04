الأمم المتحدة : مقتل نحو 1000 صحفي خلال 10 سنوات

المصدر: د ب أ

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قال المفوض السامي للأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن 958 صحفيا لقوا حتفهم في غضون السنوات الـ 10 الماضية.

وأضاف تورك، اليوم الجمعة، في بداية مؤتمر حول حماية الصحفيين في فيينا أنه في الفترة ذاتها، تم حبس أكثر من 1000 صحفي.

وقال تورك في مكالمة عبر الفيديو من جنيف إن هذه "الأرقام غير مقبولة".

وقامت وزارة الخارجية النمساوية بتنظيم الاجتماع بالتعاون مع الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 10 لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين.

واعتبر تورك أن من النجاحات التي حققها نحو 50 بلدا في سياق خطة العمل، إنشاء أو تعزيز آليات لحماية العاملين في وسائط الإعلام.

وأضاف تورك أنه في السنوات الأخيرة، انخفض متوسط عدد عمليات القتل، ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر بكثير لوقفها.

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