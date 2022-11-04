بنك التنمية الأفريقي يجمع 31 مليار دولار في منتدى استثماري

المصدر: رويترز

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قال أكينوومي أديسينا، رئيس بنك‭ ‬التنمية الأفريقي، اليوم الجمعة، إن البنك حصل على تعهدات استثمارية بقيمة 31 مليار دولار لمشروعاته أثناء منتدى الاستثمار الأفريقي.

وأضاف في ختام المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، أن ذلك يرفع إجمالي الاستثمارات للعام الجاري إلى نحو 64 مليار دولار. كان البنك قد حصل على تعهدات بقيمة 32.8 مليار دولار في اجتماع آخر مع المستثمرين في مارس.

ولم يكشف أديسينا عن تفاصيل تذكر بشأن المشروعات، لكنه قال إن أحد جوانب التركيز سيكون مناطق المعالجة الزراعية.

وكانت المشروعات المعلنة في وقت سابق من العام في مجالات من بينها الزراعة والمعالجة الزراعية والتعليم والطاقة والمناخ والرعاية الصحية والمعادن والتعدين وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

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