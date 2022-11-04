تايوان وأمريكا تجريان محادثات تجارية مباشرة الأسبوع المقبل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الحكومتان الأمريكية والتايوانية إن تايوان والولايات المتحدة ستعقدان محادثات تجارية بالحضور الشخصي الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار مبادرة مشتركة جديدة أُعلنت في يونيو، وهو برنامج تعارضه الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وكشفت واشنطن وتايبه النقاب عن المبادرة الأمريكية-التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين في يونيو، بعد أيام من استبعاد إدارة بايدن تايوان من خطتها الاقتصادية التي تركز على آسيا والمصممة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أمس الخميس إن "مناقشة المفاهيم" ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيتولى مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة تيري مكارتين منصب المسؤول التجاري الرئيسي.

وأضافت أن الوفد الأمريكي سيضم أيضا ممثلين من المجلس الاقتصادي الوطني ووزارة التجارة ووزارة الخزانة وإدارة الأعمال الصغيرة وإدارة الغذاء والدواء.

وقال مجلس الوزراء التايواني إن وفده سيضم مسؤولين من وزارتي الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مكتب المفاوضات التجارية.

وذكر في بيان "على الرغم من أننا لا نحدد مسبقا أي جداول زمنية، فإن تايوان والولايات المتحدة لديهما استعداد كبير للتعاون وتعتقدان أنه يمكن تحقيق نتائج مثمرة في أقرب وقت ممكن".

ولطالما دفعت تايوان من أجل إبرام اتفاق تجارة حرة واسع النطاق مع الولايات المتحدة، أهم داعم دولي ومورد أسلحة أجنبي لها، حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

وقالت الصين إنها تعارض "بشدة" المحادثات التجارية الجديدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز