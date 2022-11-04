بوتين يأمر بصرف 3200 دولار للجنود المتعاقدين والمستدعين

المصدر: رويترز

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر اليوم الخميس بصرف 195 ألف روبل (3200 دولار) لمرة واحدة للجنود المتعاقدين وأولئك الذين تم استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي إن حملة "التعبئة الجزئية" لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط قد انتهت.

وفي مرسوم نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت، قال بوتين إن المبلغ يهدف إلى "اتخاذ تدابير إضافية للدعم الاجتماعي" للجنود المتعاقدين والذين تم استدعاؤهم، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

والحد الأدنى للأجر الشهري الذي يعرض على الجنود المتعاقدين هو 160 ألف روبل (2700 دولار)، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط الأجور في روسيا.

(الدولار = 61.3500 روبل)

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