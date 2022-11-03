غوتيريش: هدف خفض الحرارة 1.5 درجة في خطر بالغ

المصدر: د ب أ

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الإخفاق في وضع الأهداف الطموحة لمكافحة تغير المناخ، وذلك قبل انطلاق مؤتمر المناخ الدولي في مصر.

وقال غوتيريش، في نيويورك اليوم، إن «1.5 درجة في رعاية مركزة والآلات تهتز، لذا فهي في خطر بالغ».

وشدد على أن الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس لا تزال ممكنة. لكن البشرية تقترب من نقطة تحول، إذ إن أسوأ آثار أزمة المناخ ستصبح أمراً لا يمكن الرجوع عنه».

ويبدأ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27» الأحد المقبل في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء.

وسيقضي ممثلون من نحو 200 دولة أسبوعين هناك لإجراء مناقشات، من بين أمور أخرى، بشأن كيفية الحد من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

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