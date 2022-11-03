البيت الأبيض: أمريكا ليست في ركود

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود، وإن البيانات الاقتصادية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قوي.

وذكر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة "إم.إس.إن.بي.سي" التلفزيونية عقب صدور بيانات البطالة الأمريكية الأسبوعية في وقت سابق اليوم: "لسنا في حالة ركود.. تظل طلبات الحصول على إعانات بطالة عند مستوى منخفض تاريخي.. الاقتصاد ينمو.. إنه قوي.. إنه يوفر فرص عمل".

وقال خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، إن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في ركود. وعبر بعض الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات أمريكية، من بينها بنك جولدمان ساكس، أخيراً عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى ركود العام المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير لقناة "إم.إس.إن.بي.سي" في وقت سابق: "لا توجد اجتماعات أو أي شيء من هذا القبيل استعداداً لركود؛ لأن ما نراه الآن هو سوق عمل قوي".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز