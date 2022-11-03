روسيا تستدعي السفيرة البريطانية للاحتجاج على تدريب لندن للجيش الأوكراني

المصدر: د ب أ

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استدعت الخارجية الروسية سفيرة بريطانيا لدى موسكو ديبورا برونيرت، اليوم الخميس، للاحتجاج على مشاركة لندن "النشطة" في تدريب الجيش الأوكراني.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن استدعاء السفيرة يرتبط ببيان وزارة الدفاع الروسية بشأن "تورط" بريطانيا في الهجوم على سفن روسية في خليج سيفاستوبول.

وقال بيان الخارجية الروسية: "تم الاحتجاج بشدة للسفيرة بشأن المشاركة النشطة للمتخصصين العسكريين في بريطانيا في تدريب وإمداد وحدات من قوات العمليات الأوكرانية الخاصة، بما في ذلك لغرض القيام بعمليات تخريبية في البحر. وفي الوقت ذاته، توجد حقائق ملموسة عن نشاط لندن تم عرضها عليها".

وأبلغت الوزارة السفيرة أن مثل هذه الاستفزازات العدائية غير مقبولة، وطالبتها بوقف مثل هذه الأفعال على الفور.

وأضاف البيان: "مثل هذه الأفعال الصدامية التي تقوم بها بريطانيا تمثل تهديداً بتصعيد الموقف، وربما تؤدي إلى عواقب غير متوقعة وخطيرة".

وأشارت الخارجية إلى أن لديها معلومات عن أن لندن سلمت كييف عدداً من الطائرات من دون طيار.

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