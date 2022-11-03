روسيا لم تقرر بعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

المصدر: رويترز

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قال الكرملين الخميس إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد مشاركتها في الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي تنقضي مهلته في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "قبل اتخاذ قرار بشأن التمديد، سنحتاج إلى تقديم تقييم شامل لفعالية الاتفاق".

ويفترض تجديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو بوساطة تركيا والأمم المتحدة، في 19نوفمبر.

وقال بيسكوف إن عودة موسكو "لا تعني" أنها ستقرر بالضرورة تمديد الاتفاق.

وأضاف أن روسيا وثقت بضمانات أوكرانيا بعدم استخدام الممر الانساني لأهداف عسكرية فقط لأن تركيا توسطت فيها، مشيدا بدور أنقرة في تأمين تلك الضمانات.

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