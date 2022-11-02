أمريكا لا ترى مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية

المصدر: رويترز

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أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، مضيفا أنه ليس لديه تعليق محدد على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن مناقشات روسية في هذا الصدد.

وأضاف كيربي "لقد أوضحنا منذ البداية أن تعليقات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقا عميقا، ونحن نأخذها على محمل الجد".

وأردف "نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أن روسيا تجهز لاستخدامها".

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