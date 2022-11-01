أردوغان يؤكد لبوتين إمكانية إيجاد حل لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب

المصدر: رويترز

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قالت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه متأكد من إمكانية إقامة تعاون يفضي إلى إيجاد حل فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وفي اتصال هاتفي، أبلغ أردوغان بوتين بأن أنقرة تبذل جهوداً مع جميع الأطراف لحل المشكلات المتعلقة بتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي.

وقالت روسيا، السبت، إنها علقت المشاركة في الاتفاق الذي سمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن عرقلتها الحرب.

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