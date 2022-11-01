بيان: بلينكن سيحضر اجتماع مجموعة السبع في ألمانيا

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى ألمانيا هذا الأسبوع للاجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا وتغير المناخ والطاقة وقضايا أخرى.

كما قالت الوزارة إن الموضوعات الأخرى تشمل الصحة وأزمة الغذاء والأوضاع في منطقتي المحيط الهندي والهادي وأفريقيا.

وأضافت الوزارة أن بلينكن الذي تستغرق زيارته لألمانيا يومين بدءاً من الثالث من نوفمبر، سيحضر أيضاً المنتدى المتعلق بمستقبل العلاقات الأمريكية الألمانية.

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