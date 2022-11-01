رئيسة وزراء نيوزيلندا تدعو ماسك إلى التمسك بشفافية تويتر

المصدر: د ب أ

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دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى "التمسك بقوة بمبدأ الشفافية" مع توليه ملكية منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت أردرن في قمة وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف اليوم الثلاثاء إنها لم تلتق بعد مع ماسك بشأن مبادرة "كرايستشيرش كول".

وشهدت المبادرة، التي أطلقتها أردرن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2019، تعاون قادة العالم مع شركات التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وجوجل، للتصدي للمحتوى الإرهابي والمتطرف عبر الإنترنت.

وقالت أردرن إن تويتر كانت واحدة من المنظمات التي "شاركت بعمق" وكانت "شريكا بناء حقا" في المبادرة حتى الآن.

وقالت: "على الرغم من أنني لم تتح لي أي فرصة للتواصل مباشرة مع السيد ماسك، إلا أنني أعتقد أن النقطة التي أود توضيحها هنا هي أن وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات مثل تويتر تتحمل مسؤولية كبيرة. يمكن أن تكون (المنصات) قوة للديمقراطية، قوة للتواصل والخير. ولكن أيضا ، إذا أسيء استخدامها يمكن أن تسبب قدرا كبيرا من الضرر ".

وسميت مبادرة "كرايستشيرش كول" على اسم المدينة النيوزيلندية التي قتل فيها شخص مسلح 51 شخصا في هجمات على مسجدين في عام 2019. وقام ببث مباشر للهجمات على فيسبوك لمدة 17 دقيقة قبل أن تزيل شركة التواصل الاجتماعي البث، ثم انتشرت مقاطع من الفيديو بسرعة على الإنترنت.

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